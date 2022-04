MINI pronta a tornare alla 24 ore del Nurburgring con una JCW speciale

Sono passati 10 anni dall’ultima volta che abbiamo visto una MINI da corsa tra i cordoli del Nordschleife, ma in occasione del 50° anniversario della 24 ore del Nurburgring, la piccola tornerà a correre con una John Cooper Works preparata ad hoc per l’occasione.

L’auto è nata dalle sapienti mani di Bulldog Racing con sede a Eifel, in Germania, a due passi dal famoso Green Hell, e correrà nella classe SP3T in occasione della 24 ore del Nurburgring 2022, che si terrà nel weekend del prossimo 28-29 maggio.

Per essere in regola con le misure di sicurezza del regolamento, la vettura è ora dotata di un rollbar completo, di un nuovo serbatoio da 100 litri di capacità e pistoni pneumatici per alzare la vettura durante i pit-stop. L’auto ha quindi subito una notevole cura dimagrante, eliminando tutto il superfluo e facendo ampio uso di carbonio e Makrolon, un particolare policarbonato utilizzato per i vetri della vettura.

Passando agli esterni, il comparto aerodinamico è migliorato notevolmente rispetto all’auto di serie, con l’adozione di un’imponente ala posteriore regolabile, e un sottoscocca completamente carenato che culmina nell’enorme diffusore posteriore da cui spunta un minaccioso scarico in posizione centrale.

L’assetto è stato rivisto con l’adozione di sospensioni regolabili e impianto frenante di derivazione BMW M Performance (a proposito, date un’occhiata alle prime immagini della BMW M2 immortalata durante i test al Nurburgring). Anche a livello motoristico la MINI ha ricevuto alcuni ritocchi volti ad incrementare la sua potenza, con uno scarico inedito realizzato su misura. Il 4 cilindri turbo che l’equipaggia raggiunge così 306 CV e 450 Nm di coppia, da scaricare sulle sole ruote anteriori tramite un cambio Steptronic a 8 rapporti con differenziale meccanico.

Infine, come potete vedere dalle immagini della galleria che trovate qui sotto, l’auto porterà in gara una livrea “Made in Nurburg” in tinta rossa e bianca, per celebrare la tradizione agonistica del brand ispirandosi alla colorazione utilizzata da MINI sulle vetture da corsa degli anni ’60 (la stessa tinta utilizzata anche per gli ipotetici render della prossima MINI elettrica).