Mini presenta la speciale John Cooper Works '1to6', l'ultima con il cambio manuale

Il segmento delle compatte sportive è sempre più piccolo, con un numero di esemplari che si contano sulle dita di una mano, eppure c’è chi ci crede ancora. Volkswagen ha presentato la Polo GTI Edition 25 per festeggiare i 25 anni del modello, invece Mini propone una John Cooper Works in edizione limitata chiamata ‘1to6’.

Come suggerisce il nome, da uno a sei sono i numeri che indicano le marce da inserire col cambio manuale equipaggiato di serie, che sostituisce l’automatico a 8 marce per offrire una guida più coinvolgente, a bordo di quella che, di fatto, sarà l’ultima Mini con cambio manuale (presto arriveranno le nuove Mini Cooper e Countryman elettriche).

Per quanto sia un’edizione speciale, il motore è rimasto quello che conosciamo, dunque il 2.0 litri turbo da 231 CV, invece le novità più importanti, oltre al già citato cambio manuale, riguardano l’estetica e gli accostamenti cromatici dedicati, anche se tutto gira attorno al nero, a partire dai cerchi da 18 pollici Circuiti Spoke color Jet Black.

La carrozzeria veste la tinta Midnight Black, a contrasto con elementi Piano Black lucidi preseti sui nuovi paraurti anteriore e posteriore, più sportivi e aggressivi del solito. Guardandola dall’alto invece salta all’occhio l’immancabile Bonnet Stripe con un pattern dedicato che percorre tutta la lunghezza della vettura, dal cofano allo spoiler.

All’interno dell’abitacolo invece ci sono nuovi dettagli che ricordano di essere a bordo di una versione speciale del modello, per cui non mancano i nuovi badge 1to6 sul battitacco, sulla razza centrale del volante in pelle Nappa, e in un bassorilievo presente sul cruscotto davanti al passeggero, che invece dal lato guidatore riporta la scritta “One of 999”, a ricordare che l’auto è uno dei soli 999 esemplari che Mini produrrà per tutto il mondo. In Europa sarà disponibile dal prossimo settembre.