Mini sta pensando ad una piccola sportiva, sarà simile alla Alpine A110?

Mentre per il Gruppo BMW quello appena trascorso è stato un ottimo anno, con un record di oltre 2,5 milioni di veicoli venduti, Mini ha avuto una sensibile flessione a livello globale. A questo punto, visto che il brand M di BMW ha portato a casa un'espansione del 32%, si starebbe pensando di inserire nel settore sportivo anche Mini.

L'idea che la compagnia possa ricalcare quanto fatto da Alpine con la straordinaria A110 ci stuzzica parecchio, e lo suggerisce motoring.com, un sito australiano che avuto l'opportunità di parlare con Andreas Lampka, responsabile della comunicazione della società inglese, durante il lancio della MINI Electric (ecco i primi numeri) tenutosi pochi giorni fa.

E' emerso che ci sarebbe una possibilità concreta che Mini possa ricevere il via libera allo sviluppo di un nuovo modello a motore centrale:"Se concediamo ai nostri ingegneri più tempo e risorse, tirerebbero fuori una macchina a motore centrale." Tra l'altro, vista la direzione intrapresa di recente, non è detto che il propulsore debba essere per forza termico. Inoltre, quando è stato tirato in ballo l'argomento, Lampka ha indirettamente suggerito che le linee della Mini Superleggera (immagini in calce) non sono affatto da scartare.

"Vediamo come si evolve il brand. Perché si, è un momento eccitante per Mini. Siamo certi di stare prendendo le giuste decisioni e d'altro canto non sapete quale sarà la prossima grande sfida per il marchio."