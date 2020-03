Questa Mini one-off di Simon Cowell è un omaggio (stupendo) a James Bond

Questa Mini Remastered è una one-off: non esiste nessun'altra Mini così al mondo. È di proprietà della celebrità Simon Cowell, che qualcuno di voi sicuramente conosce come il giudice belloccio di Britain's Got Talent. Ma la particolarità di questa Mini è che riprende interamente lo stile della Lotus Esprit Turbo guidata da James Bond.

A scanso di equivoci, stiamo parlando della Lotus Esprit Turbo del 1981, quella che compare in "007 - Solamente per i tuoi occhi". Se la Lotus Esprit guidata da James Bond ve la ricordavate un po' meno sgargiante è perché state pensando alla Lotus-sottomarino del film "Una spia che mi amava".

James Bond in Solamente per i tuoi occhi guida una stupenda Lotus Esprit Turbo color rame, con tanto di sci d'ordinanza montati sul tetto. La macchina è protagonista di una delle sequenze più iconiche del franchise, ambientata, peraltro, nell'italianissima Cortina: coincidenza vuole che anche la scena della Lotus Esprit subacquea fosse girata in Italia, per la precisione nei mari della Sardegna.

Della Lotus Esprit Turbo in questione colpiscono gli stupendi cerchi color oro della BBS, con un lavoro semplicemente stupendo di incrocio dei raggi. Sempre in oro sono anche i dettagli e le scritte che interrompono il colore ramato della carrozzeria.

Insomma, un bellissimo gioiello che Simon Cowell non a caso ha voluto omaggiare con un brillante mash-up realizzata dalla celebre carrozzeria di David Brown. I colori della carrozzeria sono quelli e, nonostante sotto il cofano ci sia un motore originale Mini da 83CV, sui fianchi svetta la scritta Turbo – sempre mimando la Lotus sportiva.

Anche i cerchi riprendono le geometrie dei BBS montati dalla Lotus, mentre negli interni predomina il legno, che abbraccia sia la plancia che il volante. Al centro fa invece la sua comparsa un moderno schermo per l'infotainment touch.

David Brown Automotive è una carrozzeria britannica specializzata nel restauro e nella realizzazione di Mini speciali. Per un modello base di parte da 90.000 sterline. Per questa one-off ispirata a James Bond immaginiamo che la spesa sia stata decisamente più alta.