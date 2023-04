Ecco la nuova Mini, per la prima volta si mostra senza veli: vi piace?

La nuova Mini si mostra per la prima volta senza veli e senza camouflage: la piccola è stata fotografata lungo le strade di Los Angeles durante quello che sembrerebbe essere un photoshoot. Ormai non ha più segreti.

Dopo aver visionato da vicino la nuova Mini Countryman elettrica in azione, e dopo che è stata svelata la Mini Cooper Cabrio, prima elettrica cabrio al mondo, si alza il sipario anche sulla prossima Mini “classica”, pronta a fare il suo debutto sul mercato fra la fine del 2023 e l'inizio dell'anno che verrà.



Dopo ben nove anni di vita, la F56 andrà quindi in pensione lasciando spazio ad una nuova versione che come da tradizione non andrà a stravolgere la vettura, mantenendo quindi la sua linea inconfondibile.

Dalle immagini che trovate su questa pagine, la versione della Mini fotografata sembrerebbe essere la Cooper SE, quindi la versione full electric della compatta inglese, e lo si capisce dal fatto che vi sono i loghi gialli dedicati sull'anteriore, e dalla presenza di una griglia frontale che è quasi completante chiusa.

Emergono poi i nuovi fari circolari full led, decisamente un punto di rottura rispetto allo stile classico. Sotto di essi troviamo la nuova griglia più squadrata rispetto all'attuale. Novità anche per quanto riguarda gli specchietti, che dopo anni dicono addio alla forma a goccia, in cambio di un design invece più moderno e nel contempo più sottile.



Il tetto sospeso rimane come da tradizione, così come i montanti neri e trasparenti, mentre si nota in bella vista uno spoiler decisamente importante. Infine la coda della nuova Mini, con dei fanali triangolari decisamente diversi rispetto a quelli dell'ultima versione.



Il retro appare in generale bombato, con una lunga barra orizzontale nera a incorniciare il portellone e le due luci verticali catarifrangenti ai margini del paraurti. La nuova Mini sarà prodotta in versione full electric ma anche mild hybrid diesel e benzina; non mancherà infine il modello John Cooper Works da ben 250 cavalli.