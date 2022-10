MINI al Lucca Comics & Games con un'auto speciale disegnata a mano

MINI guarda sempre più al mondo dei giovani e alla cultura pop, con un occhio di riguardo verso la cultura giapponese. All’ultima Gamescom di Colonia abbiamo visto la MINI Pokémon, ora il brand del BMW Group arriva al Lucca Comics & Games 2022 per celebrare la cultura manga.

MINI rinnova così la propria presenza all’evento Comics & Games più importante d’Italia collaborando con la Lucca Manga School. Assieme alla scuola il brand ha realizzato una MINI speciale disegnata da Caterina Rocchi, Direttrice Artistica di Lucca Manga School, che sulla carrozzeria ha disegnato un’opera d’arte e ha dato la sua interpretazione e visione del tema sul quale gli studenti della scuola lavoreranno durante l’anno.

La MINI scelta è stata ovviamente elettrica, esempio di sostenibilità assoluto, che sulla carrozzeria ha visto impressi i simboli giapponesi che significano “dolore” e “macchina” ma non solo: “Prendendo ispirazione dalla sottocultura Ita-Sha di appassionati di modding automobilistico in Giappone, ho creato due personaggi, uno per ogni fiancata, che si incontrano poi simbolicamente sul cofano nello slogan Big Love. Ita-Sha, scritto 痛車 racchiude i simboli di "dolore" e di "macchina", il dolore è dato dalla quantità sovra stimolante di colori e dal cringe dei soggetti rappresentati, ma Ita-Sha, scrivendolo invece イタ車 è anche la macchina italiana. Ho inserito quindi l'estetica italiana, rendendo la mia interpretazione più elegante e digeribile rispetto alla Ita-Sha classica, attraverso un diverso utilizzo del colore che richiama i monocromatici manga più che l'animazione”, ha dichiarato Caterina Rocchi.

I due personaggi rappresentati sono una ragazza dinamica e forte che si contrappone al personaggio naturale, un ragazzo timido e sereno. “MINI ha da sempre a cuore la valorizzazione dei giovani talenti – ha detto Stefano Ronzoni Head of MINI - e quest’anno abbiamo scelto di collaborare con Lucca Manga School con un progetto che coinvolgerà gli studenti durante l’anno accademico 2022-23. Il concept principale sul quale gli studenti sono chiamati a lavorare è basato sul tema di MINI ‘Big Love’”. Siamo stati all’evento di presentazione al Lucca Comics & Games e in galleria potete vedere le immagini della vettura disegnata da Caterina Rocchi.