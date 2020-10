Mini si lancia per sbaglio in pista durante una gara: panico e Safety Car

Il circuito di Interlagos situato a San Paolo, in Brasile, è piuttosto rinomato nel mondo dei motori. E' stato protagonista di numerosissimi campionati di Formula 1, e di altrettanti momenti epici. Lewis Hamilton, pilota che adesso sta infrangendo ogni record della competizione, nel 2008 eseguì un sorpasso all'ultima curva che valse il mondiale.

Tantissimi appassionati di automobilismo darebbero un occhio della testa per trovarsi in quella pista iconica a bordo di un potentissimo bolide per trascorrervi una indimenticabile giornata. Il caso che vi riportiamo oggi però è abbastanza diverso dalle situazioni appena descritte.

A quanto pare un pubblicista, ritrovatosi nei pressi del tracciato per coprire un evento consistente in delle gare di accelerazione, avrebbe imboccato la strada sbagliata per finire poi in pista nel bel mezzo di un'altra corsa. Appena accortosi dell'errore il conducente ha subito parcheggiato la propria macchina vicino al muretto di cemento, attivando immediatamente le luci d'emergenza. Sarebbe facile a questo punto vedere della malizia in tale gesto, ma l'uomo si è giustificato affermando di non aver notato affatto dissuasori all'immissione in pista come coni, segnaletica o membri dell'organizzazione atti a scoraggiare il traffico in entrata e in uscita.

A ogni modo la reazione rapida ed efficace della sicurezza è stata quella di rallentare tutte le Mercedes in corsa, partecipanti al Sao Paulo Motor Racing Championship (una categoria regionale brasiliana), e di mandare fuori l'apposita Safety Car per rendere più facile l'operazione di rimozione dell'oggetto estraneo per poi riprendere la gara.

Da quanto riportato pare non esserci stato alcun incidente, ma di sicuro l'intrusione accidentale avrà favorito alcuni piloti per sfavorirne irrimediabilmente altri. Avviandoci a concludere vogliamo menzionare due recentissime notizie inerenti Mini e gli imprevisti in gara. La prima riguarda l'annuncio ufficiale inerente un nuovo crossover Mini di grosse dimensioni, mentre la seconda riporta di un grave incidente avvenuto al Lamborghini Super Trofeo 2020: tre supercar sono andate totalmente distrutte in una collisione da brividi a Spa-Francorchamps.