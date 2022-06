MINI invierà dei puzzle ai clienti per ingannare l'attesa nella consegna delle auto

La situazione sta pian piano migliorando, ma nel mondo dell’automotive non sono ancora finiti i problemi relativi all’approvvigionamento delle materie prime e dei chip. Questa complicazione costringe i costruttori a dover ritardare le consegne, ma MINI ha pensato ad un metodo divertente per intrattenere i propri clienti in attesa.

Mini USA infatti inizierà ad inviare dei puzzle raffiguranti i modelli del marchio ai futuri proprietari, e in certi casi saranno così grandi da riprodurre l’immagine a dimensione reale della vettura. In questa maniera, i clienti potranno divertirsi durante l’attesa della propria auto, con dei puzzle dalle dimensioni differenti.

Alcuni riceveranno i puzzle a dimensione reale citati poco sopra, mentre altri si accontenteranno di unità più semplici e piccole, seguendo un criterio che probabilmente tiene conto della coda di attesa: coloro che hanno più tempo da attendere avranno un puzzle più grande che si spera li tenga occupati fino al grande giorno.

A tal riguardo, Rah Mahtani, Brand Communication Manager di Mini USA, ha affermato che: “Le persone acquistano una Mini per via del suo spirito sfacciato e divertente da guidare, quindi volevamo offrire ai proprietari qualcosa di divertente da fare mentre aspettano di mettersi al volante della loro nuova Mini, Il puzzle "Not So MINI" è uno dei modi in cui stiamo mostrando alla comunità MINI il nostro apprezzamento mentre i proprietari aspettano i loro nuovi veicoli”.

E mentre i clienti si cimentano nell’arte dell’incastro dei vari pezzetti, ricordiamo che Mini si prepara a lanciare sul mercato i modelli elettrici di nuova generazione.