MINI INHABIT SOUND: i suoni della città del futuro in un progetto con SOS

Quando si crea un'automobile è necessario anche pensare ai suoni che andrà a creare, dal motore (sia esso elettrico o termico) all'abitacolo, tutto dev'essere allineato ai tempi, sostenibile e confortevole. Una filosofia che si può applicare a qualsiasi prodotto o ambiente, come vuole spiegare MINI con il progetto MINI INHABIT SOUND.

Realizzato assieme alla SOS - School of Sustainability di Mario Cucinella, con la supervisione di Renzo Vitale, Sound Creative Director del BMW Group, il percorso si focalizza sulla ricerca in tema di sound design con un forte orientamento alla sostenibilità in ambito urbano. L'ambiente cittadino infatti sta molto a cuore a MINI, la prima vettura del marchio è nata proprio dall'esigenza di esplorare la città senza confini, in risposta a una crisi di carburante negli anni '50 - da qui le dimensioni ridotte della vettura.

Con MINI INHABIT SOUND si torna dunque ad affrontare tematiche di grande rilevanza con un chiaro riferimento al mondo della sostenibilità e della ricerca e un occhio di riguardo nei confronti dei giovani.

“La partnership tra MINI e SOS - School of Sustainability di Mario Cucinella – ha dichiarato Renzo Vitale, Sound Creative Director del BMW Group - rappresenta una straordinaria opportunità di incontro e di ricerca per proporre riflessioni innovative e confrontarsi con giovani talenti di tutto il mondo. È per me un onore avere l’opportunità di intraprendere un percorso di sensibilizzazione sul tema del sound design e della sostenibilità acustica in ambito urbano.”

“Siamo entusiasti di questa nuova partnership come MINI, è infatti grazie al prezioso supporto dei nostri partner – ha detto Mario Cucinella – che SOS - School of Sustainability può pensare in grande, affrontando progetti di ricerca molto ambiziosi e di portata ampia. Tramite questa collaborazione riceveremo supporto e competenze aggiuntive e creando una sinergia tale per cui possiamo aiutare i nostri studenti ad allargare gli orizzonti, studiando un tema nuovo per noi come l’acustica relativamente alla sostenibilità urbana”.

Il progetto sarà parte integrante per l'anno accademico 2022-2023 di SOS e prenderà forma sotto la guida di Lorenzo Palmeri, docente di SOS, architetto, progettista attivo nei campi del design, art direction, insegnamento, composizione e produzione musicale. “È necessario – ha aggiunto Renzo Vitale - costruire una consapevolezza uditiva, affinché le azioni individuali portino ad un benessere collettivo. Si può raggiungere questo obiettivo relazionandosi alle città come realtà sonore, capirne le debolezze per riprogettarle acusticamente attraverso diversi livelli di espressione e di complessità.”

“I suoni contribuiscono a definire l’identità di una città – ha proseguito Vitale - pertanto individuarli e conoscerli è sia un punto di partenza per comprenderne la loro natura e funzione, ma anche un punto di arrivo per ridisegnarne la dinamica dell’ascolto e farne un uso consapevole per il benessere collettivo.”