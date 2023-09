La Mini a cinque porte è pronta a fare il suo ritorno nella line-up?

Vi abbiamo parlato della nuova versione John Copper Works di Mini in arrivo il prossimo anno. Mini sarebbe a lavoro anche per una versione a 5 porte, che dovrebbe ampliare la gamma Mini per soddisfare una clientela sempre più ampia.

Le dichiarazioni del capo di Mini, Stefanie Wurst, forniscono ulteriori dettagli sui piani di Mini per espandere la sua gamma di veicoli, con l'introduzione di una Mini Cooper a cinque porte. Mini sta mantenendo un approccio di espansione graduale e controllato alla sua gamma, piuttosto che cercare una crescita eccessivamente rapida che potrebbe portare a passi troppi lunghi prima del tempo.

L'uso di piattaforme separate per le versioni EV e a combustione indica l'impegno del marchio nella transizione verso la mobilità elettrica, offrendo allo stesso tempo una varietà di opzioni ai consumatori (ecco la prossima gamma Mini Cooper e Mini Countryman). Wurst ha sottolineato inoltre che una versione monovolume (Mini Urbanaut) sarebbe ancora "nel congelatore", ciò suggerisce che Mini potrebbe esplorare ulteriormente questo concept in futuro, ma al momento non ci sono piani immediati per la produzione di un veicolo simile.

"Non è il momento di parlare di nuovi modelli, ma arriverà con il tempo" aggiunge Wurst. "È anche una questione di architettura e dobbiamo lavorare in modo economicamente vantaggioso. […] La Mini deve essere semplice. Una gamma Mini non può essere complicata da comprendere. Forse è per questo che Paceman non è stata un'offerta di successo. Un modello Mini deve avere un caso d’uso chiaro, una dimensione chiara e le varianti devono essere limitate. Se volessimo realizzare una Mini più grande, non sarebbe una Countryman più grande, bensì una carrozzeria diversa"