La MINI GP è la Mini prodotta per il pubblico più potente della storia

Prodotta solamente in 3.000 unità, una macchina aggressiva, la più potente tra tutte quelle prodotte dal brand per il grande pubblico. Parliamo della terza iterazione della Mini GP, in arrivo sul mercato nel 2020 e con un prezzo da sportiva di fascia medio-alta.

Eh già, perché chi vuole mettere le mani sul volante di questa belva dovrà sborsare 45.900, questo il prezzo previsto per il mercato italiano. Parliamo comunque di un prodotto pensato per i fan più grandi del brand inglese e delle grandi emozioni alla guida.

Un enorme spoiler annuncia a pieni polmoni l'animo "da cattiva" della Mini GP, appendici aerodinamiche in fibra di carbonio, e colori sgargianti con predominanza di grigio e rosso, completano il quadro. Un auto che non sfugge allo sguardo facilmente. Il colore speciale realizzato per la Mini GP è il racing grey metalizzato.

Ma la Mini GP non è una super-sportiva solamente da fuori, perché quello che troviamo sotto il cofano è assolutamente coerente con il look esagerato degli esterni: un TwinPower a 4 cilindri da 2 litri in grado di erogare 306 cavalli.

Dentro l'abitacolo i sedili sono rigorosamente due. La Mini GP non rinuncia nemmeno ad una vocazione sperimentale, come testimonia la pedaliera in alluminio realizzata per la prima volta con la tecnica della stampa in 3D.