Il mini Ford Bronco EV è realtà: il Baojun Yep debutta con un prezzo stracciato

Nel settembre dello scorso anno vi abbiamo parlato del piccolo SUV cinese marchiato Baojun, ovvero un mini crossover che unisce il look di Suzuki Jimny e Ford Bronco in un nuovo veicolo che adesso è diventato realtà: si chiama Baojun Yep ed è stato lanciato sul mercato cinese con un prezzo di 79.800 yuan, circa 10.500 euro.

Il brand Baojun nasce dalla joint-venture tra SAIC-General Motors-Wuling Automobile, e dopo aver mostrato la Yep allo scorso Salone dell’auto di Shanghai, adesso debutta sul mercato con un veicolo davvero compatto ma ricco nella dotazione: la Yep misura 3,3 metri in lunghezza, 1,6 metri in larghezza e 1,7 metri in altezza, e ha un peso di soli 1.006 kg, un peso piuma per essere un’auto elettrica, per quanto piccola.

In condizioni di utilizzo normale il bagagliaio è poco, ma i sedili posteriori sono ripiegabili per aumentare lo spazio adibito al carico, mentre l’accesso al bagagliaio avviene tramite un portellone che si apre a mo’ di frigorifero. E a proposito dell’elettrodomestico casalingo, sotto al cofano anteriore, il cosiddetto ‘frunk’, c’è un altro vano di carico che può refrigerare o mantenere il calore a seconda delle necessità, una funzione che strizza l’occhio a coloro che vorranno campeggiare e andare all’avventura con la piccola Yep.

Se da fuori sembra di trovarsi al cospetto di un Bronco in miniatura (Ford ha annunciato che il Bronco sarà presto disponibile in Europa), all’interno presenta un abitacolo arioso con la plancia dominata da uno schermo unico da 10,25 pollici in posizione orizzontale, che funge da strumentazione e infotainment, su cui gira un sistema chiamato KiOS che supporta anche il sistema ADAS LingXi sviluppato da DJI.

E a proposito di display, al posto della ruota di scorta che spesso adorna i fuoristrada di questo tipo, sul portellone posteriore c’è uno schermo che Baojun chiama ‘Car-watch’, che si può utilizzare per comunicare messaggi o immagini all’esterno, tramite la app smartphone che tra le altre cose permette anche il comando di diverse funzioni della vettura, come l’aria condizionata, i vetri elettrici e altro.

La Bojun Yep è dotata di una batteria da 28.1 kWh che fornisce energia ad un motore elettrico da 50 kW e 140 Nm di coppia, che dovrebbero offrirle un’autonomia di 303 km con una velocità massima limitata a 100 km/h. Infine sono due gli allestimenti disponibili: la Flagship Edition ‘base’ da 10.500 euro e la top gamma Deluxe Edition offerta per l’equivalente di 11.800 euro.