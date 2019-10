Mini festeggia i 60 anni di storia al Lucca Comics con il papà di Diabolik

Mini ha deciso di fare le cose in grande ed in occasione dei 60anni del marchio ha aperto le celebrazioni al Lucca Comics&Games 2019, che si terrà fino al 3 Novembre nella città toscana. Per l'occasione, l'autore di fumetti Giuseppe Palumbo, il disegnatore di Diabolik, ha creato un tributo grafico che coinvolge una one-off di Mini.

La striscia di fumetti che ne è scaturita avvolge tutti i momenti più iconici della storia di Mini. La storia comincia sulla fiancata destra, in cui è presente il ritratto di Alec Issigonis, per poi passare ai successi nel Rally di Monte Carlo e gli inseguimenti di "The Italian Jobs", la celebre pellicola con Mark Wallberg che ha visto proprio la Mini tra le protagoniste.

Sulla fiancata sono però presenti anche citazioni dal mondo dell'intrattenimento com le gag di Mr.Bean di Rowan Atkinson, anch'esso popolare per la sua Mini che l'ha accompagnato ovunque.

Sul cofano è stato rappresentato l'anniversario dei 60 anni di storia con una scena dove la prima Mini cede il passo alla MINI Full Electric, che rappresenta il futuro della bella britannica. Le marmitte e fumi di scarico condividono con nuvole di vapore e futuristiche scintille, l'onere di incorniciare la scena. Due strisce nere invece racchiudono la rappresentazione e richiamano il logo con delle linee che proseguono sul cofano posteriore dov'è presente il messaggio #60YearsOfMini.

La vettura sarà in esposizione in Viale Giusouè Carducci 577, presso Colore&Sapori.