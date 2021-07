Una mini-Ferrari all'acquisto di una Ferrari: la nuova proposta da Maranello

Se avete acquistato recentemente una Ferrari - beati voi - forse avrete notato una casella inconsueta nella lista optional. No, non stiamo parlando di freni in carboceramica, di sedili stile Daytona o di dettagli in fibra di carbonio per la carrozzeria. Ferrari ora da la possibilità di ordinare l'esatta copia della vettura acquistata, in scala.

Si tratta di un modello in scala 1:8 o 1:12 realizzato dai professionisti di Amalgam Collection, che vantano una partnership con Ferrari nata nel 1998.

“Come estensione di questa nuova collaborazione, ora stiamo offrendo modelli in scala 1:12 in edizione limitata dell'attuale gamma di sportive Ferrari, proponendo inizialmente la 812 Superfast e la 812 GTS”, ha dichiarato Amalgam in un comunicato.

La Ferrari Portofino M, attesa per fine anno, sarà la terza vettura che entrerà in questo succoso servizio extra. Tutta la gamma prima o poi sarà disponibile in scala, riflettendo l'allestimento dei clienti, tuttavia non si hanno tempistiche su quando saranno pronti i modelli della Roma o della SF90. Ancora nessun segno sul sito ufficiale dell'appena presentata Ferrari 296 GTB.

Mentre i modelli in scala 1:12 risultano esclusiva dei concessionari Ferrari, Amalgam venderà le 1:8 personalizzabili a prescindere dall'acquisto di una vera Ferrari. Il prezzo riflette le disponibilità della clientela tipo: chi acquista una 812 Superfast potrà avere un modello 1:12 del proprio esemplare a 3.020 euro. I modelli in scala 1:8, prendiamo per esempio la Ferrari 458 Italia del 2009, raggiungono i 9.400 euro.

Segnaliamo infine un evento che i fan della casa di Maranello non possono perdere: il Cavallino Classic che andrà in scena a Modena dal 2 al 4 luglio.