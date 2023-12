La MINI Electric è la nuova auto ufficiale de Le Iene

Capita sempre più spesso di vedere automobili di ultima generazione legate a programmi TV di successo, pensiamo ad esempio alla recente partnership fra Skoda e X Factor. Oggi Le Iene di Italia 1 presentano la loro nuova auto ufficiale, che accompagnerà gli inviati dello show nel corso delle loro inchieste: una nuova MINI Electric.

Lo scorso 14 ottobre 2023 abbiamo visto dal vivo le nuove MINI Cooper e MINI Countryman, con una MINI Cooper S Cabrio che ora è arrivata nelle grinfie delle Iene. La consegna dell’auto è stata effettuata da Federica Manzoni, Head of MINI Italia, direttamente a Veronica Ruggeri e Nicolò de Devitiis, volti noti del programma di Italia 1.

“Dal rilancio del brand nel 2001 - ha dichiara Federica Manzoni, Head of MINI Italia – MINI si è sempre contraddistinta per il tono di voce non convenzionale e disruptive, che è da subito entrato in sintonia con tutti gli appassionati di MINI, creando una vera e propria community di brand lover. Negli ultimi anni MINI ha abbracciato temi strategici quali la sostenibilità e la riduzione delle emissioni e quindi la mobilità elettrica, con il sorriso e con l’attitudine positiva tipica del suo DNA.”

”Siamo felici di questa collaborazione, ha continuato la Manzoni, perché crediamo che Le Iene condividano con MINI la propensione alle sfide, viste come opportunità per superare i propri limiti e andare incontro ai bisogni delle persone in maniera non convenzionale. Tutto questo mantenendo un tono irriverente e incisivo, che presta particolare attenzione ai giovani”.

Come ben saprete, il programma si basa soprattutto su servizi realizzati in giro per l’Italia, con gli inviati che da oggi potranno viaggiare a bordo della nuova MINI. La nuova stagione de Le Iene sarà in onda ogni martedì sera su Italia 1.