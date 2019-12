Il Mini Cybetruck 'Fai da te' che sta circolando sulle strade russe

Perché attendere il debutto del Cybetruck nelle concessionarie quando te ne puoi costruire uno da solo? È grossomodo quello che deve aver pensato questo cittadino russo. Il risultato è un mini Cybetruck che, ovviamente, non ha nessuna delle caratteristiche avveniristiche di quello originale della Tesla.

Questo Mini-Cybetruck è stato avvistato nelle autostrade nei pressi di Mosca. Le proporzioni sono completamente assenti, ed è sicuramente uno dei veicoli più goffi che ci sia mai capitato di vedere. Per il resto troviamo pure un enorme LED arancione sviluppato orizzontalmente, e una regolare targa per rendere riconoscibile il veicolo.

Non metteremmo comunque la mano sul fuoco sulla sua legalità, dato che è palesemente una trappola su quattro ruote. Ma del resto, non ci sentiamo di metterla nemmeno su quella del Cybetruck vero e proprio, specie dopo i commenti del Der Spiegel sulle possibilità che il veicolo di Tesla possa venire omologato con successo in Europa così come ci è stato mostrato il mese scorso. La carrozzeria in metallo rigido non sembra lasciare molti dubbi: è molto probabile che non rispetti i requisiti di sicurezza moderni a difesa di pedoni e ciclisti.

Sarà quindi interessante vedere se e come Tesla modificherà il suo pick-up per renderlo adeguato agli standard europei. Nel frattempo Elon Musk ha rivelato alcune nuove informazioni sul Cyberruck.