La nuova MINI Countryman elettrica si mostra in un render accurato

La MINI Cooper SE è sicuramente una delle elettriche più curiose del mercato, grazie alle sue linee dinamiche e senza tempo - nonostante un ultimo restyling generale che non ha convinto tutti. Una graziosa vettura a tre porte a zero emissioni che presto però diventerà grande: nel 2023 arriverà la MINI Countryman EV ed ecco come potrebbe essere.

Come ben sappiamo l'intera gamma MINI sta per diventare elettrica per esigenze di emissioni. Il Gruppo BMW sta preparando una nuova MINI elettrica, accanto alla tre porte però ci sarà - finalmente - anche la Countryman a cinque porte, la cui uscita è stimata per il 2023. È dunque ancora presto e BMW non ha mostrato al mondo la sua nuova vettura, qualcuno però - pensiamo agli amici di Top Electric SUV - ha pubblicato un render alquanto fedele basandosi sui rumor e le foto spia delle ultime settimane.

Basata sull'architettura della BMW X1, la nuova MINI Countryman elettrica sarà sensibilmente più grande della versione attuale. Non sarà inoltre soltanto elettrica: il pubblico avrà a disposizione anche una versione PHEV (ovvero Plug-in Hybrid) e una termica classica. Come dicevamo sopra, è ancora presto per conoscere dettagli ufficiali della vettura, si vocifera però che la MINI Countryman elettrica possa avere 400 km di autonomia. La variante odierna parte da 36.600 euro in Italia, è dunque probabile che l'elettrica superi in scioltezza i 40.000 euro e vada verso i 45.000... Rappresenterà per forza di cose il futuro del marchio MINI, del resto nel 2025 avremo l'ultimo modello ICE della storia del brand. Possiamo in ogni caso ammirare le gloriose MINI a benzina in un nuovo campionato monomarca MINI Challenge 2022.