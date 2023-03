La nuova MINI Countryman elettrica in azione: è la prima MINI prodotta in Germania

Il Gruppo BMW si prepara a produrre la prima MINI “tedesca” della storia: lo stabilimento di Lipsia è pronto a costruire la MINI Countryman 100% elettrica.

Parliamo di uno degli stabilimenti automotive più moderni e sostenibili al mondo, non a caso è un progetto pilota per la creazione di uno “stabilimento verde” che sia sostenibile sul lungo termine. “Siamo lieti di poter consegnare ai nostri clienti la prima MINI ‘Made in Germany’ senza emissioni di CO2 grazie all’approvvigionamento energetico sostenibile dello stabilimento. In questo modo, la nuova MINI Countryman completamente elettrica dimostra ciò che il marchio rappresenta: go-kart feeling elettrificato e forte attenzione a un’impronta ambientale minima”, ha detto Stefanie Wurst, Head of MINI.

Dalla fabbrica BMW di Lipsia escono ogni giorno 1.000 veicoli grazie al lavoro di 5.600 dipendenti. La nuova MINI Countryman elettrica verrà prodotta assieme alla BMW Serie 1, alla BMW Serie 2 Gran Coupé e alla BMW Serie 2 Active Tourer. Tornando alla sostenibilità, l’impianto di Lipsia è dotato di quattro turbine eoliche alte 190 metri che nel 2021 hanno generato 21,9 GWh di elettricità, una cifra importante che equivale più o meno al consumo annuale di 5.000 famiglie composte da tre persone. L’elettricità generata viene inoltre conservata nelle batterie ad alto voltaggio delle BMW i3. A proposito di elettricità, ricordiamo che MINI diventerà completamente elettrica già dal 2023. A tal proposito l’anno è iniziato con la presentazione della nuova MINI Cooper SE Cabrio a zero emissioni.