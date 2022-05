La MINI Countryman SE affronta il temibile test dell'alce: un risultato da riferimento

Anche per la Countryman SE, la versione ibrida del crossover compatto MINI, è arrivato il momento di sottoporsi all’insidioso test dell’alce, volto a testare il comportamento dell’auto in situazioni di emergenza in cui bisogna schivare un’ostacolo presente in carreggiata, e l’inglese ne esce a testa alta.

Come di consueto, il filmato della prova arriva dal team iberico di km77.com, che sul loro canale YouTube hanno documentato il test svolto dalla MINI Countryman SE ibrida, che monta un motore a gasolio da 125 CV che muove le ruote anteriori, accoppiato ad unità elettrica da 95 CV che muove invece quelle posteriori, dandole così la trazione integrale. Chiaramente, un motore elettrico implica la presenza a bordo di una batteria da 10 kWh, che seppur piccola incrementa comunque la massa complessiva dell’auto.

Ciò nonostante il crossover si è comportato in maniera egregia, non solo nella prova di schivata, ma anche nello slalom, con un tempo da riferimento, battendo vetture sulla carta più agili, come Cupra Born e Peugeot 308 Hybrid (qui potete vedere il test dell’alce della Peugeot 308 Hybrid).

Ricordiamo che un buon risultato nel test dell’alce prevede una velocità di entrata maggiore o uguale ai 77 km/h, ma in ogni caso è importantissimo analizzare anche il comportamento stesso dell’auto nell’effettuare la manovra. In questo caso, il primo passaggio è stato portato a termine a 74 km/h ma l’auto ha dimostrato di avere notevole margine di miglioramento. E infatti i tester si sono spinti oltre riuscendo ad ottenere il miglior passaggio a 79 km/h, con la Countryman SE che si è dimostrata neutra e facile da manovrare in tutte le condizioni.

Un risultato degno di nota che però ancora una volta non riesce a spodestare dal trono la regina del test dell’alce, la Tesla Model Y.