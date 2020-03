La MINI Cooper SE elettrica ha 270 km di autonomia, i dati ufficiali per l'Europa

Dopo la presentazione avvenuta qualche settimana fa, il Gruppo BMW ha pubblicato finalmente tutti i dati tecnici della nuova MINI Cooper SE, la MINI completamente elettrica di nuova generazione.

Dando un'occhiata alla scheda tecnica ufficiale, scopriamo che la nuova MINI Cooper SE è 3 porte e omologata per 4 passeggeri, è lunga 3,845 metri, larga 1,727, alta 1,432 con un passo di 2,495 metri. Il bagagliaio permette di caricare 211 litri e può arrivare a 731 con i sedili abbattuti.

Ora però passiamo alla tecnologia elettrica: la nuova MINI Cooper SE vanta un motore da 135 kW e 184 CV con 270 Nm di coppia. La batteria installata nel pianale è da 350,4V e 32,6 kWh lordi, netti (dunque utilizzabili) 28,9 kWh, che torna all'80% partendo dallo 0 in appena 35 minuti a una potenza di 50 kW in DC, 1,4 ore dallo 0 al 100%. A casa, con una potenza di 7,4 kW monofase, lo 0-100 è possibile in 4,2 ore, mentre con gli 11 kW trifase bastano 3,5 ore.

Passando alla velocità massima, la MINI Cooper SE 2020 non va oltre i 150 km/h, mentre lo scatto 0-100 km/h è possibile in 7,3 secondi. I consumi europei stimati sono di 16,8 e 14,8 kWh per 100 km, il che significa che abbiamo un range che va da 235 km (extraurbano) a 270 km (cittadino).