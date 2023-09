La nuova Mini Cooper SE JCW è già in strada: eccola in tutto il suo splendore

Ecco la nuova Mini JCW avvistata in una strada tedesca. Il brand ha recentemente comunicato che l'inizio della produzione avverrà in tempi brevi. Diversamente da quanto ci aspettavamo, l'auto sarà prodotta in Regno Unito e non in Cina.

Mini ha anche mostrato due versioni della sua Cooper elettrica: la classica e una Cooper S. La macchina è infatti già presente nel configuratore Francia, nelle versioni Cooper E e SE JCW, ma i prezzi non sono ancora stati resi noti (Mini potrebbe anche mettersi a lavoro per una nuova versione a 5 porte).

Questa versione sportiva della Mini elettrica si presenta con un aspetto muscoloso e aggressivo. Ha un paraurti anteriore pronunciato, dei cerchioni imponenti, un diffusore aerodinamico e diversi loghi “JCW” che ne evidenziano la potenza, che è di ben 218 CV. Inoltre, monta la batteria più capiente da 54,2 kWh.

Tuttavia, malgrado non siano stati resi noti i prezzi ufficiali, possiamo senza dubbio affermare che sarà costosa. L'unica indicazione ce la dà il mercato olandese dove la Mni Cooper JCW sarà venduta a partire da 36.500 euro per la versione da 184 cv e 40,7 kWh, e 48.000 euro per la Cooper SE da 218 cv e 54,2 kWh. Quindi possiamo aspettarci prezzi che andranno a sfiorare i 50.000 euro per una piccola tre porte elettrica.

Mini ha in progetto di rendere la propria gamma in linea con i tempi, arrivando progressivamente ad un'offerta di veicoli completamente elettrici. Se il motore a combustione ci lascerà progressivamente che ne sarà del cambio manuale? Secondo Mini è destinato a scomparire.