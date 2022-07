La MINI Cooper SE elettrica è finalmente cabrio: abbiamo però una brutta notizia

Di recente abbiamo passato due settimane in compagnia della MINI Cooper SE elettrica, un mini siluro che punta tutto sul divertimento alla guida e sul comfort. Un modello che in tanti sognano cabrio e che MINI ha effettivamente realizzato, abbiamo però una brutta notizia. Non sarà commercializzato: è una one-off.

Il corpo riprende le dimensioni della classica vettura coupé, ritroviamo infatti i soliti quattro posti a disposizione, il tetto però si può aprire e chiudere in 18 secondi fino a una velocità di marcia di 30 km/h. Sul fronte della potenza abbiamo gli stessi 184 CV della variante coupé, tutto dunque sembrerebbe in regola, sorge dunque soltanto una domanda scomoda: perché MINI non commercializza il modello?

Difficile rispondere, tra l'altro a MINI basterebbe "riciclare" corpo e tecnologia della Cooper SE esistente per fare altro denaro con il modello convertible, semplicemente però il marchio non vuole spingere su questo fronte - almeno per ora. Questa Cooper SE Cabrio resterà dunque un oggetto unico, che MINI stessa ha definito "un giocattolo", un oggettino per feticisti che apparirà in diversi car show in tutto il mondo a partire dal MINI Take The States che partirà in Vermont e finirà a Greenville, in South Carolina. Speriamo però che un giorno il progetto MINI elettrica cabrio diventi una realtà. Ricordiamo che MINI sta preparando la nuova generazione Cooper S in Svezia.