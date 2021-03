Una MINI sempre connessa: sistema operativo rinnovato e nuovi servizi digitali

L’iconica MINI si aggiorna all’interno con un nuovo sistema operativo dedicato all’infotainment e servizi digitali aggiuntivi. Un cambiamento di rotta che riguarda MINI 3 Porte, MINI 5 Porte e MINI Cabrio.

Il Gruppo BMW ha re-immaginato la MINI 2021 sempre connessa, rendendola di fatto perfetta per la mobilità urbana nell’era digitale in cui viviamo. Ora nelle nuove MINI citate sopra troviamo di serie uno schermo touch centrale da 8,8 pollici, Live Widget configurabiili individualmente, modalità Lounge e Sport per il display centrale e multifunzione. E ancora integrazione con Amazon Alexa e nuove funzioni estese con la MINI App.



Attorno allo schermo troviamo inoltre un anello decorativo a LED che segue il funzionamento del climatizzatore, virando da luci rosse a blu a seconda della temperatura impostata. Sul piantone dello sterzo abbiamo poi un display multifunzione da 5 pollici che mostra tutte le info di marcia rilevanti. Nella nuova MINI Cooper SE elettrica serve anche a monitorare lo stato di carica mentre la vettura è collegata alla rete elettrica.



Tramite smartphone poi, grazie alla nuova integrazione, è possibile visualizzare le informazioni principali sullo stato della vettura e attivare servizi a distanza come il blocco e lo sblocco delle portiere. Per MINI Cooper SE l’applicazione può anche servire a ottimizzare i processi di ricarica e controllare a distanza il climatizzatore.