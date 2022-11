La nuova Mini Concept Aceman a Tema Pokémon arriva alla Milan Games Week

Tra i numerosi sponsor della Milan Games Week, che si terrà dal 25 al 27 Novembre 2022 prossimo a Milano, figura anche MINI. Il produttore di automobili sarà presente nell’area Marchandising & Entertainment nel padiglione 12, con una grande protagonista.

I visitatori infatti troveranno l’Action Pack della MINI Concept Aceman in Pokémon Mode, con un modello di dimensioni 1:1 contenuto in un vero e proprio pacco da gioco. Già da tempo Mini ha sancito una collaborazione con Pokémon, e l’Action Pack presente alla Milan Games week consiste in una confezione che ricorda i box delle action figure e che permetterà di scoprire le caratteristiche del design della Concept Aceman in Pokémon Mode, che include una Poké Ball al centro del cerchione e la raffigurazione di Pikachu, il famosissimo Pokémon di tipo Elettrico.

Non mancheranno ovviamente altre sorprese a tema Pokémon durante i tre giorni, tra cui talk, dj set e special guest. Inoltre, ogni giorno sarà presente allo stand Federic95ita, uno dei principali esperti al mondo di Pokémon nonché collezionista di carte che racconterà la sua esperienza al pubblico. Tutto il programma della Milan Games Week è disponibile direttamente sul sito web di Mini, mentre le immagini della concept car possono essere visualizzate in calce