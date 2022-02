Questa Mini classica ha un motore Tesla da 300 cavalli: guardate come viaggia!

Se la Volkswagen Beetle da 450 cavalli con motore Tesla non vi è sembrata abbastanza bella da vedere, o magari preferite le vetture britanniche, preparatevi ad assistere a una nuova impresa degli youtuber di Petrol Ped: ecco una Mini classica convertita a EV con un motore Tesla da 300 cavalli!

Il filmato pubblicato pochi giorni fa su YouTube dal detto canale ci ha dimostrato come vecchie automobili dalle dimensioni compatte possono godere di prestazioni nettamente superiori con motori che non dovrebbero fare al caso loro. Il caso di questa Mini classica del 1967 è esemplare: se prima aveva un motore da meno di 40 cavalli, ora raggiunge i 300 cavalli pesando solamente 40 chili in più, per una capacità totale di 33 kWh e, pertanto, un rapporto peso/potenza di circa 430 cavalli per tonnellata.

Il test in pista è meraviglioso da vedere, come l’intero filmato in sé: dopo un interessante tour della Mini in ogni suo dettaglio, per spiegare anche il modo in cui è stata effettuata la conversione a veicolo elettrico, a circa dieci minuti inizia la vera prova e, sin dall’inizio, possiamo sentirla viaggiare in maniera estremamente silenziosa a velocità sorprendenti. Anche il test di accelerazione è abbastanza convincente, dato che raggiunge i 100 km/h in 6 secondi. Considerata l’automobile, si può già dire che si tratta certamente di un’esperienza estremamente divertente. Insomma, non perdetevi questo filmato!

Nel frattempo, lo stesso produttore britannico ha confermato la disponibilità della conversione ufficiale da combustione a EV.