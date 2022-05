MINI Challenge 2022: torna il campionato monomarca con vetture Lite, Pro ed Evo

MINI Italia è pronta ad accendere i riflettori su una nuova stagione del Campionato MINI Challenge monomarca, che in questo 2022 arriva alla sua undicesima edizione. Scopriamo tutto sull’evento: circuiti, weekend di gara e soprattutto le caratteristiche delle MINI di gara.

Sei gli appuntamenti per il 2022, che vedranno gareggiare sulle piste dei più famosi circuiti nazionali le MINI John Cooper Works Challenge Lite, le MINI John Cooper Works Challenge Pro e le MINI John Cooper Works Challenge Evo (la Evo l'abbiamo vista dal vivo a Milano, trovate le foto in basso). Anche quest’anno inoltre vedremo in azione la MINI Academy, il programma dedicato ai giovani under 25.

Tutte le vetture delle tre categorie sono sviluppate in collaborazione con Promodrive e sviluppate sul modello della MINI John Cooper Works 3 porte (tra l'altro in sviluppo c'è anche una MINI John Cooper Works elettrica). La Lite eroga 231 CV, la Pro 265 CV e la Evo 306 CV, tutte dotate di un allestimento racing specifico, con Safety Kit e Aerodynamic Kit che esaltano le performance.

Arriviamo così al calendario e ai circuiti. Sei i weekend di gara, all’interno della programmazione ACI Sport Italia. Si parte da Vallelunga il 2-3 luglio 2022, si continua poi al Mugello il 16-17 luglio, a Imola il 3-4 settembre, poi ancora Vallelunga il 16-17 settembre, a Monza l’8-9 ottobre e infine gran chiusura al Mugello il 22-23 ottobre.