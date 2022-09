MINI celebra i 20 anni negli Stati Uniti con un'edizione speciale declinata in tre colori

Dopo aver visto in prima persona la MINI Pokémon alla Gamescom 2022, ora torniamo a parlare del brand inglese che è pronta a svelare una nuova edizione speciale per celebrare i primi 20 anni della Cooper sul suolo statunitense, con tre tinte speciali che ricordano i colori della bandiera americana.

La prima MINI sbarcata nel nuovo continente sfoggiava una tinta rossa Chili Red, che adesso fa il suo ritorno con questa edizione speciale, assieme alla tinta Pepper White e Island Blue. Le modifiche però non interessano soltanto il colore della vettura: la carrozzeria viene impreziosita da sticker che ricordano le “stars and stripes” americane e formano il numero 20 che celebra il ventennale in USA.

Questa edizione speciale sarà disponibile soltanto per le Mini Cooper S Hardtop a 4 porte, e presenta altri dettagli inediti, come il tetto e il coperchio degli specchi color argento, a contrasto con tanti altri dettagli in nero lucido, come le modanature della griglia e le finiture attorno ai fanali anteriori.

Anche la dotazione si fa più ricca, col tetto panoramico dotato anche di barre portatutto, cerchi in lega da 17 pollici Tentacle Spokes in tinta nera con pneumatici quattro stagioni e varie targhe identificative per ricordare a tutti che ci si trova al cospetto di una versione speciale.

Le personalizzazioni ad hoc continuano anche all’interno, con sedili sportivi Carbon Black Leatherette e volante in pelle Nappa, accompagnati da numerosi dettagli in Piano Black che riprendono il look esterno. Di prim’ordine anche la dotazione in abitacolo, con clima bi-zona, sedili riscaldabili, navigatore touchscreen, Apple CarPlay (chissà quando vedremo il nuovo sistema Apple CarPlay rinnovato a bordo delle nuove auto), Bluetooth di ultima generazione e tanto altro.