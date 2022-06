La mini-Batmobile McMurtry Speirling impressiona a Goodwood: ad un passo dal record

Pochi giorni fa McMurtry Automotive ha annunciato la sua presenza al Festival of Speed di Goodwood con la Speirling, la mini-Batmobile elettrica che utilizza delle soluzioni fuori dal comune che le donano prestazioni da urlo. L’obiettivo dell’azienda inglese è semplice: stupire i presenti e tentare l’assalto al record sulla salita dell’evento.

Sul primo punto non ci sono dubbi, la Speirling impressiona per le velocità che mette in gioco e soprattutto per come lo fa. Ricordiamo infatti che la McMurtry Speirling adotta un ingegnoso sistema di generazione della downforce che le regalano un carico aerodinamico di 2.000 kg anche quando è ferma in sosta, grazie all’utilizzo di speciali ventole sottoscocca che di fatto la “risucchiano” sul terreno. In poche parole, da ferma ha una downforce superiore a quella di una F1 a 240 km/h.

Questa tecnologia ha permesso di creare un corpo vettura estremamente piccolo e filante che penetra l’aria e aiuta ad ottenere le sensazionali prestazioni che è in grado di esprimere, tra i quali ricordiamo uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 1,5 secondi. L’auto ha già avuto modo di “lanciarsi” lungo la hillclimb che caratterizza l’evento di Goodwood, alla ricerca del record assoluto, ma per il momento l’impresa non è ancora riuscita.

Ricordiamo infatti che il record attuale è nelle mani della Volkswagen ID.R che nel 2019, con alla guida lo specialista Romain Dumas, registrò un crono di 39,9 secondi. La McMurtry Speirling ha effettuato quindi un primo tentativo, registrando un tempo di 41.2 secondi, cioè una delle migliori prestazioni nella storia dell’evento che però si trova ancora ad un passo di distanza dalla vetta. Riuscirà ad acciuffare il record entro la fine dell’evento?