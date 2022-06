La mini batmobile EV McMurtry Speirling tenterà il record al Festival of Speed di Goodwood

Sul finire dello scorso anno vi abbiamo parlato della McMurtry Speirling, una specie di mini batmobile elettrica che adotta delle soluzioni fuori dal comune ma che di fatto la rendono un missile, almeno sulla carta. Tra pochi giorni però lo scopriremo, perché tenterà il record dell’hillclimb del Festival of Speed di Goodwood.

Per farlo, il team dietro alla vettura ha scelto due piloti di prim’ordine, ossia Alex Chilton, ex pilota di Formula 1 e Indy Car, e Alex Summers, uno dei piloti più veloci nel campionato salita inglese. L’auto cercherà di spodestare dal gradino più alto del podio la Volkswagen ID.R, che nel 2019 registrò un incredibile tempo di 41.18 secondi guidata da Romain Dumas, che in quell’occasione riuscì ad essere più veloce della McLaren F1 guidata da Nick Heidfeld, che girò in 41.6 secondi.

E la McMurtry ha tutto quello che serve per riuscire nell’impresa. Ricordiamo infatti che l’auto è incredibilmente piccola, a tutto vantaggio delle traiettorie e soprattutto del peso ridottissimo dell’auto, che viene mosso da due motori elettrici montanti sull’asse posteriore che a quanto pare offrono una potenza niente male, dal momento che l’unico dato tecnico dichiarato parla di un rapporto peso-potenza di 1000 CV per tonnellata.

Ma la vera chicca dell’auto è il suo carico aerodinamico: sotto alla vettura ci sono delle ventole che risucchiano letteralmente a terra la vettura, generando 2.000 kg di carico anche quando è ferma. In poche parole genera più carico aerodinamico di una Formula 1 a 240 km/h, stando però ferma. Inoltre ha prestazioni mozzafiato, con uno 0-100 km/h coperto in 1.5 secondi e una velocità massima limitata però a 240 km/h.

Sarà un piacere da guardare mentre tenta il record dal 23 al 26 giugno sulla hillclimb di Goodwood, anche perché, sebbene elettrica, è rumorosissima: il sistema di ventole genera un rumore da 100 dB.