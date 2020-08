La mini auto elettrica cinese da 3.500 euro è un successo: vendute 700+ unità al giorno

Ricordate la Wuling Hong Guang Mini EV? La micro auto elettrica cinese capace di costare appena 3.500 euro (al cambio approssimato)? Ebbene nel Paese asiatico è già un successo commerciale.

Il nostro articolo dedicato alla Wuling Hong Guang Mini EV ha fatto davvero tantissime letture, segno di come il pubblico sia attratto - oggi più che mai - dalle piccole citycar economiche in grado di abbattere i costi di servizio in città, assieme all'inquinamento e all'esborso iniziale per l'acquisto. Il maggiore problema delle EV attuali infatti, se si mette da parte l'autonomia, è proprio il loro prezzo, ancora troppo alto per competere con la benzina.



Una citycar da 3.500 euro però sarebbe un successo anche in Europa: in Cina la piccola elettrica a quattro posti ha venduto 15.000 unità nel giro di tre settimane grazie al prezzo di listino di 28.800 Yuan (appunto 3.500 euro al cambio). Ha un motore da 13 kW e raggiunge i 100 km/h di velocità massima; la sua autonomia invece dipende dalle batterie, con la versione base che percorre 120 km, la top di gamma (che costa però 4.700 euro) invece 170 km.



Può ospitare fino a quattro passeggeri, come ricordato sopra, e anche se il suo design non è particolarmente accattivante, risulta comunque essere un'auto perfetta per la città e per i ragazzi, una vettura economica che ha pochissimi costi di gestione. Chissà se la vedremo mai in Europa e a che prezzo; considerando che nella joint venture che l'ha creata c'è anche l'americana GM, non è escluso che la Wuling Hong Guang Mini EV arrivi nel mondo occidentale presto o tardi.