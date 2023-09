MINI e Angell hanno creato la nuova MINI E-Bike 1 in edizione limitata

Quanti di voi hanno sentito parlare di Angell Mobility? Si tratta di un brand emergente specializzato in e-bike di design, non a caso abbiamo provato la nuova Angell Bike con navigatore incorporato. Ora il marchio ha realizzato una nuova e-bike in collaborazione con MINI.

Il modello prende il nome di MINI E-Bike 1 ed è disponibile in due colorazioni: la prima, che omaggia in maniera diretta i tradizionali colori pastello di MINI, è la Ocean Wave Green, la seconda, più istituzionale, è la Vibrant Silver in nero e argento. Si tratta di un’edizione limitata che in tutto il mondo vedrà arrivare soltanto 1.959 unità. La nuova MINI E-Bike 1 è disponibile nelle taglie S e M e il suo prezzo, al netto delle specifiche tecniche, non è affatto male: parliamo di 3.490 euro, con l’e-bike che può essere pre-ordinata con un anticipo di soli 349 euro.

Si tratta di una bici particolarmente leggera, 17 kg per la S, 17,5 kg per la M con batteria inclusa. Batteria che riprende il particolare design della Angell Bike originale, con LED dei freni incorporati. Il modello include anche uno schermo touch sul manubrio, il cui sistema operativo è compatibile con Apple Watch - grazie al quale è possibile sbloccare la bici, avere la geolocalizzazione e tanto altro.

Il suo motore è da 250 W e le prime consegne sono previste a gennaio 2024. A partire dal 1 dicembre 2023 invece bisogna confermare l’ordine e saldare il costo rimanente.