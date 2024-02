MINI, addio dopo 55 anni a un modello storico: la Clubman saluta tutti

Brutta notizia per gli amanti del mitico brand britannico (ora parte del Gruppo BMW). Una delle station wagon più iconiche della storia delle quattro ruote, dopo 55 anni di vita, va definitivamente fuori produzione. A oggi non sembra esserci spazio per un ritorno. Pronti a dire addio alla MINI Clubman.

Lo ha dichiarato la stessa Casa madre, dopo aver annunciato lo scorso anno l'imminente chiusura della produzione del modello; ora l'ultima unità è appena stata realizzata nello stabilimento MINI Plant Oxford. "Siamo incredibilmente orgogliosi di aver realizzato la MINI Clubman negli stabilimenti di Oxford e Swindon negli ultimi 18 anni per clienti di tutto il mondo. Con la sua partenza, non vediamo l'ora di accogliere i membri della nuova famiglia MINI nelle nostre linee Oxford e Swindon, incluso un nuovo modello cabrio che inizieremo a produrre alla fine di quest'anno", queste le parole di Markus Gruneisl, CEO degli stabilimenti inglesi. Dunque nessun futuro per Clubman?

A quanto pare no. Gruneisl, infatti, parla di "nuova famiglia", un'espressione che non lascia spazio a ripensamenti. In fin dei conti, una station wagon compatta nel mercato odierno quali prospettive potrebbe avere? Lo sa bene MINI, che in questi ultimi anni si è lanciata a capofitto su delle nuove proposte a ruote alte. Da poco è stata presentata la nuova versione, sia elettrica che termica, di Countryman (Nuova MINI Countryman C, Mild Hybrid pronta all'avventura), e a breve verrà presentato il moderno crossover Aceman.

Dunque, ci troviamo di fronte al classico (ed emotivo) momento dei saluti. Prepariamoci a dire addio per sempre alla piccola SW britannica, e ai suoi iconici portelloni del bagagliaio (molto discussi al lancio). A quanto pare, per MINI è cominciata una nuova era, e questa 'fuori produzione' potrebbe essere una sorta di sacrificio necessario. Quale "era"? Beh, basta dare un'occhiata a tutta la tecnologia della nuova MINI, dallo schermo OLED circolare alla chiave digitale per comprendere di cosa si sta parlando...