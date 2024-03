Mini Aceman svelata in anteprima: il leak anticipa le immagini ufficiali del B-SUV

È stato rivelato integralmente il nuovo SUV elettrico MINI Aceman, dopo alcuni leak trapelati dalla Cina. Questo veicolo arriverà molto presto per competere, tra gli altri, con la nostra Alfa Romeo Milano. Ecco qualche dettaglio sulla nuova Aceman.

Nonostante sia una novità nella linea di prodotti MINI, la nuova Aceman presenta un design facilmente riconoscibile, anticipato dalla MINI Concept Aceman e in linea con il linguaggio stilistico della nuova Countryman. Questo veicolo svolgerà un ruolo cruciale come alternativa SUV alla nuova MINI Cooper, e, in generale, a tutta la prossima gamma MINI elettrica.

Con una lunghezza di circa 4 metri e una larghezza di 2,6 metri, il nuovo crossover Mini Aceman manterrà lo stile distintivo che l'ha contraddistinto negli anni, rivolgendosi a una clientela premium e con un prezzo probabilmente superiore alla media del segmento.

La fuga di notizie rivela sia la versione standard che la versione Cooper S, caratterizzata da un'immagine più dinamica e sportiva. In Europa, sarà disponibile esclusivamente in versione elettrica, e dovrà confrontarsi con modelli di rilievo come, appunto, l'Alfa Romeo Milano, ma anche la DS 3 E-Tense e la Smart #1.

Quanto all'autonomia, elemento cruciale per un veicolo elettrico, ci si aspetta che la MINI Aceman offra un'autonomia di circa 450 chilometri secondo il ciclo WLTP, con diverse opzioni di motorizzazione e una batteria agli ioni di litio con capacità superiore ai 50 kWh. Se tutto procederà come previsto, la MINI Aceman sarà svelata il prossimo aprile e le prime unità saranno disponibili nelle concessionarie nell'ultimo trimestre di quest'anno.

Nelle nostre precedenti anticipazioni sulla Mini Aceman vi abbiamo già detto che non sarà un'auto per tutti, con un prezzo d'ingresso stimato di almeno 40.000 euro e versioni più accessoriate che potrebbero superare cifre ben più elevate. Si tratta di un prodotto di alta qualità mirato a un determinato target di clientela, piuttosto che a puntare alle classifiche di vendita.

