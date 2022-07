MINI Aceman in arrivo: immagini teaser in vista della presentazione di domani

A metà giugno MINI ha avviato l’era del design Charismatic Simplicity con una serie di teaser per svelare le sue caratteristiche principali: sostenibilità, essenzialità e carisma. Il futuro del produttore di origine britannica si mostrerà a breve, a quanto pare, con il nuovo concept del MINI Aceman.

Vi ricordate del MINI Paceman, crossover a tre porte la cui produzione è stata poi gradualmente cessata nel 2016? Ebbene, a quanto pare la casa automobilistica vuole riportarlo in auge in data 27 luglio 2022 con il nome Aceman, rendendolo un crossover elettrico con accenti colorati e innumerevoli luci LED sui fanali che assumono uno stile “pixelato” e permettono di visualizzare un assortimento di animazioni.

In calce alla notizia potete vedere la galleria di immagini al momento diffusa da MINI, tra i fanali a forma di freccia, le luci LED, lo specchietto e il logo MINI. Al momento i dettagli principali sono ancora nascosti, tra cui le specifiche: molto probabilmente si tratterà di un modello molto diverso dalla MINI Cooper SE da noi provata a inizio luglio, con un motore elettrico probabilmente più potente e una batteria più capiente per offrire un’autonomia più elevata con una singola carica.

Queste restano ovviamente indiscrezioni e, per tale ragione, non ci resta che attendere pazientemente la giornata di domani per scoprire tutto sul MINI Aceman.