Mini Aceman 2025 elettrica, a giorni svelato il nuovo modello da 400km: ecco come sarà

La Mini Aceman è pronta a rinnovarsi con il modello 2025. Nel giro di pochi giorni dovrebbe avvenire il reveal, alla luce anche delle ultime immagini circolanti della nuova elettrica con la pellicola camouflage, ma dalle forme ben visibili.

Lunga circa 4 metri e larga 2,6, la nuova Mini Aceman sarà un crossover che punterà a mantenere il suo stile che l'ha contraddistinto negli ultimi anni, puntando ad una clientela premium, quindi con un prezzo sicuramente più alto della media del segmento.



Il noto sito Kolesa ha cercato di ricostruire la vettura con le due realizzazioni che trovate in questa pagina, e il “disegno” dovrebbe essere decisamente simile al modello finale: ovviamente avremo cinque portiere, fra cui un ampio portellone, e spazio comodo per cinque persone.

Monterà inoltre una batteria da 54,2 kWh, la stessa già vista sulla nuova Mini Copper SE elettrica sbarcata in Italia lo scorso ottobre. La potenza sarà quindi la stessa, 215 cavalli, e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 7 secondi, ma soprattutto un'autonomia con una sola ricarica da circa 400 km, ormai la media delle auto che montano una batteria dal segmento B in su.

A livello estetico il render ricostruito da Kolesa tramite gli ultimi scatti dal vivo della nuova Aceman 2025 è decisamente interessante, con lo stile inconfondibile di Mini e un carattere dato anche dalle forme piuttosto squadrate, ben diverse rispetto alla Cooper, tendenzialmente più “morbida” e bombata.

Ovviamente, come detto sopra, non sarà un prodotto per tutti, di conseguenza ci aspettiamo un prezzo d'attacco di almeno 40mila euro, con versioni più accessoriate che possono raggiungere anche cifre ben più elevate. Ma in ogni caso stiamo parlando di un prodotto di assoluta qualità che punta ad un certo target e non a conquistare le classifiche di vendita.



Non è ancora stata ufficializzata la data di presentazione ma i ben informati parlano di giorni, di conseguenza è possibile che fra febbraio e marzo possa essere ufficialmente svelata. Un ultimo dettaglio, l'Aceman 2025 sarà solo automatica anche perchè lo scorso settembre Mini ha annunciato che il cambio automatico è ufficialmente morto: più chiaro di così.