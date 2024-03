Min. Pichetto: In Italia le auto elettriche non tirano? Non ci sono i soldi'

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha evidenziato, durante un'intervista al Salone LetExpo di Verona, che la scarsa diffusione dei veicoli elettrici in Italia, rispetto ad altri Paesi europei, è principalmente attribuibile a motivi economici piuttosto che alla reticenza dei consumatori.

Fratin ha sottolineato che in Italia l'acquisto di un'auto elettrica richiede un impegno finanziario considerevole, equivalente circa a 5-6 annualità del salario medio, mentre in Germania la stessa spesa richiede solo tre annualità. Questa disparità economica, ha affermato il ministro, rappresenta un ostacolo significativo alla diffusione dei veicoli elettrici nel Paese.

Queste parole evidenziano come il costo elevato delle auto elettriche sia un deterrente per i consumatori italiani, nonostante i progressi tecnologici nel settore. La necessità di rendere gli veicoli elettrici più accessibili economicamente potrebbe rappresentare una priorità per promuovere la transizione verso la mobilità sostenibile in Italia.

Parte di questo "problema" è correlato al recente ritorno delle auto diesel: Peugeot Rifter, Fiat Tipo e Citroen Berlingo, in particolare, sono le auto che sono state rimesse sul mercato con motori diesel. Stellantis, ad esempio, ha reintrodotto il Rifter diesel in Francia a causa delle scarse vendite della versione elettrica e della preferenza dei consumatori per alternative a gasolio come il Renault Kangoo. Questo trend si riscontra anche con Fiat e Citroen, che hanno riproposto modelli diesel in Spagna e Gran Bretagna rispettivamente.

