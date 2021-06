Al MIMO 2021 la Pandina Jones 4x4 di Lapo Elkann e Garage Italia

Al MIMO 2021, il Milano Monza Motor Show, sono arrivate decine di anteprime mondiali e nazionali, supercar e hypercar di tutti i tipi, a conquistare il cuore degli appassionati però è stata soprattutto lei: la Fiat Panda 4x4 di Garage Italia.

Abbastanza superfluo sottolinearlo: la Panda 4x4 è ormai un modello leggendario della storia dell’automotive e Garage Italia - l’azienda creata da Lapo Elkann - l’ha modificata in diversi modi negli ultimi anni. Fra i modelli più famosi realizzati dagli uomini di Lapo c’è sicuramente la Pandina Jones, nata come omaggio al mezzo milione di followers raggiunto da Car&Vintage. La Pandina Jones è una delle cinque 4x4 del progetto Icon-E, che ha tentato di fondere tradizione e modernità attraverso la riqualificazione elettrica delle auto che hanno segnato la storia dell’automobile.

Come avrete intuito poi, la vettura è liberamente ispirata alle avventure di Indiana Jones, l’archeologo interpretato al cinema da Harrison Ford che presto tornerà in un nuovo capitolo ufficiale. Accanto alla Pandina Jones, che trovate a Milano in via Dante, anche la Citroen Ami 777 personalizzata per Federica Levy, di cui abbiamo parlato in modo più dettagliato in questo articolo. In pagina potete vedere le foto che abbiamo scattato direttamente al MIMO 2021, che andrà avanti fino al 13 giugno.