Milivié 1, una restomod limitata del VW Maggiolino che sfiora i 600.000 euro

Avete in garage una Volkswagen Beetle del 1970 da rimettere a posto, e soprattutto disponete di un portafoglio abbastanza capiente? Allora la Milivié 1 può fare al caso vostro. L’azienda tedesca infatti trasforma il Maggiolino in una restomod da urlo, che mantiene il DNA del mezzo aggiungendo un pizzico di stile Porsche al tutto.

Sul frontale della Milivié 1 infatti si nota la parte bassa del paraurti che riporta alla mente la Porsche 356, mentre sul cofano posteriore spunta un alettoncino a coda d’anatra come le declinazioni più sportive delle sportive di Zuffenhausen di un tempo. I gruppi ottici diventano a LED, mantenendo la forma circolare ma con una firma luminosa ad aureola all’anteriore e a ferro di cavallo al posteriore.

All’interno dell’abitacolo la modernità si percepisce ancor più grazie alla presenza di un unico display da 12.3 pollci che si estende in larghezza sul cruscotto, offrendo così strumentazione e infotainment in un pezzo unico, che ricorda il sistema iDrive 8 di BMW. Inoltre la dotazione di bordo offre la ricarica wireless per smartphone, una presa da 220 volt, USB e USB-C, così che nessuno possa rimanere a secco con i proprio device elettronici.

Sotto al cofano invece c’è un motore a 4 cilindri orizzontali contrapposti da 2.28 litri che adotta due carburatori Weber e iniezione elettronica, accoppiato alle ruote posteriori tramite un cambio ZF automatico a 4 marce, che offre anche diverse modalità di guida, ossia Drive, Sports e Manual.

La creazione di questo modello richiede migliaia di ore di lavoro per essere portato a termine, anche perché il veicolo originale viene completamente smontato e ricostruito, aggiungendo nuove parti come il sistema di sospensioni a doppi bracci oscillanti su tutte e quattro le ruote e i freni a disco anche sull’asse posteriore.

Per questo motivo la Milivié 1 verrà prodotta in soli 22 esemplari, ognuno dei quali con un prezzo di 570.000 euro. I clienti potranno ovviamente personalizzare il mezzo in ogni singola parte, così da cucirselo addosso secondo i propri gusti, e il primo modello verrà consegnato a luglio 2023.

Per chi invece predilige la propulsione elettrica, ricordiamo che qualcuno ha costruito un Maggiolino originale con motore elettrico e batteria Tesla, ma in un prossimo futuro potrebbe tornare anche un Beetle EV prodotto da Volkswagen stessa.