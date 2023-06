Ecco quanti milioni di euro ha guadagnato Hamilton nell'anno peggiore della sua carriera

Lewis Hamilton viene da un'annata sicuramente non felice. Durante la stagione 2022 il 7 volte campione del mondo ha terminato il campionato senza neanche una vittoria, cosa che non accadeva da anni, arrendendosi allo strapotere dell'accoppiata Verstappen-Red Bull.

Ciò nonostante il buon Sir Lewis si è portato a casa un sacco di soldi grazie a sponsor vari e soprattutto a Mercedes. Il contratto con le frecce d'argento scadrà a fine stagione per Hamilton, e il suo futuro sembra alquanto incerto, ma in ogni caso fino a che rimarrà nel team tedesco verrà ricoperto di una montagna di euro.

Basti pensare che l'anno scorso ha guadagnato più del campione in carico Verstappen, ovvero, 60 milioni di euro, contro i 59 dell'olandese volante. Gran parte del merito va all'accordo con la propria scuderia, ma in ogni caso Hamilton incassa dagli sponsor vari circa 9 milioni di euro contro i “soli” 3,7 di Verstappen.

Sapete inoltre quanto guadagna Hamilton per un post Instagram? Il pilota di Stevenage è senza dubbio il più social del circus, e ogni scatto pubblicato gli frutta un bel po' di quattrini. A certificare tutti questi denari è stato Forbes, che ha pubblicato di recente la lista degli atleti più pagati dal primo maggio 2022 alla stessa data del 2023.

Hamilton è risultato il 21esimo sportivo assoluto in questo periodo, davanti a Verstappen 22esimo, unici due piloti nella top 50, dominata da calciatori, giocatori di golf, lottatori e vari atleti degli sport americani.

Primo in assoluto troviamo Cristiano Ronaldo, forte del suo contratto folle con l'Al Nassr firmato dopo il Mondiale, mentre in seconda posizione spazio all'acerrimo rivale, Lionel Messi, campione del mondo con l'Argentina a dicembre. Gradino più basso del podio infine per Mbappe, star del Paris Saint Germain e della nazionale francese: un trio eccezionale che in quanto a guadagni sembra per ora irraggiungibile.