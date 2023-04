Più di un milione di km percorsi con l'Opel Astra: 'E il motore è ancora originale'

E' una Opel Astra a dir poco da record quella di Gerry Dirix, un cittadino belga di Paal-Beringen, nella provincia del Limburgo: con la sua fidata berlina tedesca anni '90 ha percorso ben un milione di chilometri.

Dirix, che vedete nella foto qui sopra a firma periodismodelmotor, ama così tanto la propria auto al punto che quando ha raggiunto il traguardo dei 500mila chilometri, ha organizzato una festa con tanto di prete che ha benedetto tutti gli invitati.

L'Opel Astra viene usata dal suo affezionato proprietario da più di due decenni, anche perchè lo stesso è obbligato a spostarsi tutti i giorni in quanto svolge il lavoro di musicista. Wim Verloy, responsabile della comunicazione di Opel in Belgio, ha spiegato: "Ho contattato Gerry per congratularmi con lui", dopo che lo stesso Dirix aveva contattato da tempo l'azienda in quanto aveva espresso il suo desiderio di incontrare l'amministratore delegato di Opel e vedere la sede dello storico marchio nato 161 anni fa.

Alla fine il suo sogno si è realizzato visto che il “milionario” guidatore dell'Astra ha potuto incontrare Florian Huettl parlando con lui della sua Astra. "Il motore è originale, così come il cambio – ha spiegato Dirix - ogni 7.000 chilometri si cambia l'olio", mostrando anche il quarto libretto con tutti i tagliandi eseguiti.

"È un giorno molto speciale per me – ha continuato - vedere che Opel apprezza la mia passione e ha reso possibile questa visita è un grande onore per me". Il CEO di Opel ha aggiunto: "È bello vedere come una qualità eccezionale porti a clienti soddisfatti".

L'Opel Astra non è ovviamente l'unica auto esistente al mondo con questi numeri, e di recente vi avevamo raccontato del record incredibile di una Porsche 996 Turbo con più di un milione di km.