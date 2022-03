Milionario olandese distrugge la sua Lamborghini dopo svariati testacoda: botta clamorosa

La nave Felicty Ace, affondata con un prezioso carico di automobili costose, ha portato sul fondo dell’oceano un gran numero di Lamborghini, invece sulla terraferma ci pensano i legittimi proprietari a distruggere le supercar di Sant’Agata Bolognese. L’ultimo incidente è avvenuto in Olanda e ha come sfortunata protagonista una Aventador S.

Nel tratto di autostrada A28 che collega Zwolle e Meppel, in Olanda, sembra che ci sia passato un artista a giudicare dalle innumerevoli linee vorticose presenti sull’asfalto, e invece sono la firma degli pneumatici della supercar a seguito dei tantissimi testacoda in cui si è esibita.

Il proprietario della Lambo, Rick van Stippent, è un milionario olandese e padrone della Stipt Polich Point, e poco prima del fattaccio si stava recando ad un raduno organizzato sul famoso circuito di Assen, ma come avrete capito, non ci è arrivato affatto.

Stando a quanto dichiarato da un testimone che si trovava sulla stessa strada in quell’istante, Rick stava procedendo ad altissima velocità e una volta raggiunto l’apice di un viadotto avrebbe perso il controllo della sua Aventador, andando prima a sbattere contro le barriere, per poi iniziare a volteggiare in un indefinito numero di testacoda, continuando a rimbalzare sui guardrail prima di fermarsi a circa cento metri da dove è avvenuto il primo schianto.

Fortunatamente, il conducente non ha riportato alcun tipo di danno, ma non si può dire lo stesso dell’auto, che ne è uscita letteralmente distrutta, con evidenti danni su ogni lato, a prescindere della cellula che protegge gli occupanti appunto, che ha retto il colpo proteggendo perfettamente il suo proprietario, che nonostante tutto è rimasto traumatizzato dall’accaduto, come ha poi riportato successivamente sui social.

Chissà che qualcuno non sia però disposto a comprare ciò che resta della vettura, dato che di recente è stata venduta una Lamborghini Aventador SVJ rimasta schiacciata sotto ad un camion.