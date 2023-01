Milano vuole diventare una città a 30 km/h: tutto pronto per il nuovo limite

Milano sta sicuramente vivendo un momento molto particolare della sua storia. Da una parte c’è la volontà di creare più piste ciclabili, dall’altra ci sono nuove regole più stringenti per Area B e Area C, con un prossimo aumento dei biglietti ATM nel mezzo. Ora arriva l’ipotesi 30 km/h in tutta la città.

È già qualche tempo che Milano sta cercando di diventare una città a 30 km/h, seguendo l’esempio di altre città italiane ed europee. Il provvedimento era in calendario appena prima di Natale, ora invece se ne discuterà subito dopo il 6 gennaio 2023. La proposta mira a portare il limite dei 30 km/h su tutte le strade urbane fatta eccezione per alcune arterie urbane a grande scorrimento. Ricordiamo che l’esperimento è già partito in altre città dello stivale, pensiamo ad esempio a Olbia e Bologna, con quest’ultima che sarà una città da 30 km/h a partire dal mese di giugno 2023.

Il quotidiano La Repubblica ha intervistato Marco Mazzei, l’ideatore della proposta, secondo cui “è un provvedimento che può essere attuato a costo zero”. Prima però “bisognerà dare del tempo ai cittadini prima di introdurre la misura, come già successo in altre città. L’obiettivo è quello di estendere il limite dei 30 km/h a tutta la città con alcune eccezioni ben studiate”. La città meneghina poi vorrebbe introdurre il parcheggio a pagamento per le seconde auto, che oggi è gratuito per i residenti.



In questo modo si spingerebbe i cittadini a utilizzare di più la bicicletta, i monopattini elettrici o i mezzi pubblici, peccato che il biglietto ATM standard stia per raggiungere i 2,20 euro al posto dei precedenti 2 euro (il tutto mentre in Lussemburgo i mezzi pubblici sono gratis). Milano sembra dunque piena di voglia di fare, vorrebbe abbattere inquinamento e traffico con uno schiocco di dita, sembrano esserci tante idee ma anche tanta confusione, soprattutto dopo il caos Area B scoppiato a fine 2022. Speriamo che il comune riesca a fare ordine…