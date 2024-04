A Milano l'uomo che buca le gomme alle Tesla: beccato dalla Modalità Sentinella

Per alcuni aspetti, Milano appare spesso come una giungla selvaggia in cui accade di tutto, da episodi di criminalità ad atti di vandalismo più e meno gravi. Uno degli ultimi casi degni di nota riguarda un uomo che buca le gomme delle auto - in particolar modo una Tesla che è riuscita a catturare le immagini.

Di episodi simili ne accadono spesso nella città meneghina, talvolta guidati da gruppi di attivisti che operano in nome dell’ambiente e bucano le gomme agli “inquinanti” SUV. Nel caso di oggi la salvaguardia del pianeta però non c’entra molto, sembra più un uomo adirato con le vetture in sosta, forse perché parcheggiate per metà sul marciapiede, ma non ne abbiamo la certezza.

Il protagonista del filmato sta passeggiando con due cani, a un certo punto però si ferma, aspetta che un gruppo di persone esca dal campo visivo, estrae qualcosa dalla tasca della giacca e si avventa con discreta violenza sulla gomma posteriore sinistra di una Tesla Model Y.

Chi conosce il mondo Tesla lo sa bene: le vetture di Elon Musk possiedono la famigerata Modalità Sentinella in grado di sfruttare le telecamere di bordo per “sorvegliare” sul veicolo. Proprio grazie a questa funzione il proprietario dell’auto è riuscito a consegnare le immagini ai carabinieri, che ora sono alla ricerca del responsabile.

Poco sopra abbiamo detto che l’azione potrebbe essere dovuta al fatto che l’auto è parcheggiata per metà sul marciapiede, dettaglio che potrebbe aver infastidito l’uomo. La Tesla però non è l’unica vettura parcheggiata in quel modo, anzi, c’è quindi il dubbio che il vandalo si sia volontariamente scagliato contro l’auto elettrica americana. Forse perché a zero emissioni? Stando alle autorità, non è la prima volta che si verificano atti vandalici di questo tipo contro auto green in quella zona (Zona Moscova, per chi conosce Milano), i carabinieri stanno in ogni caso indagando sul caso, al momento ogni ipotesi è valida.

