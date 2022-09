A Milano ufficiale il bando per auto e moto poco inquinanti: bonus fino a 12.480 euro

Dallo scorso 1 settembre 2022 i cittadini e le cittadine residenti a Milano possono finalmente presentare la domanda di contributo per l'acquisto di un veicolo a basso impatto ambientale, ovvero un'auto o una moto a zero o a basse emissioni. Scopriamo nel dettaglio come funziona.

Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, ha messo 3 milioni di euro a disposizione dei residenti che vogliano cambiare il loro veicolo: il bando vale per nuovi veicoli elettrici, ibridi o a benzina con il prezzo che non deve superare i 45.000 euro. Il contributo è anche "retroattivo", infatti basta aver acquistato un veicolo compatibile con il bando tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, fino a esaurimento fondi. Rispetto al 2021 le linee guida per avere i bonus sono cambiate a favore delle fasce di popolazione più deboli sul fronte economico, chi ha fino a 12.000 euro di ISEE avrà un contributo maggiorato del 30%, tra i 12.000 e i 15.000 di ISEE avranno un +25%, mentre fra i 15.000 e i 20.000 euro ISEE si avrà un +20%.

Il Comune ha anche pubblicato sul suo sito ufficiale un esempio: acquistando un veicolo di categoria M1, ovvero un'auto elettrica, il bonus va da una base di 9.600 euro per i redditi superiori a 20.000 euro ISEE fino a 12.480 euro per coloro che hanno un reddito ISEE sotto i 12.000 euro. Per le auto con emissioni di CO2 tra i 21 e i 60 g/km (perlopiù Plug-in Hybrid) il contributo può andare da un massimo di 6.240 a un minimo di 4.800 euro, mentre per quelle fino a 135 g/km di emissioni di CO2 (ibride) siamo fra i 4.680 e i 3.600 euro.

Il bonus coinvolge anche motoveicoli e ciclomotori ad alimentazione elettrica: sono previsti contributi a fondo perduto pari al 60% del costo totale, fino a un massimo di 3.000 euro.

Poiché l'industria sta vivendo un momento particolare, con tempi di consegna elevati rispetto alla media, la domanda di contributo potrà avvenire in un'unica fase oppure in due momenti separati: si può prima presentare la fattura di anticipo e successivamente mostrare il saldo. Il Comune sta lanciando questi nuovi aiuti anche in vista di un'Area C più severa dal prossimo 1 ottobre.