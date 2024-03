Milano, troppe buche sulle strade, l'ass Mazzei 'Stop ai SUV, se uno gira con l'Hummer...'

Dopo l'entrata in vigore delle nuove norme volte a limitare l'uso di determinate moto a Milano, nell'ambito della sicurezza delle strade e delle troppe buche presenti il consigliere della Lista Sala, Marco Mazzei, ha proposto un approccio radicale: vietare il traffico a tutti mezzi molto pesanti.

Secondo Mazzei, è inutile investire in tecnologie innovative e materiali migliori per la pavimentazione stradale se il traffico cittadino è dominato da veicoli come gli Hummer. La sua critica si estende anche verso tutte quelle normative che consentono la circolazione di veicoli tanto imponenti in città, che sarebbero i primi responsabili dell'usura precoce dell'asfalto.

Tale misura colpirebbe una ristrettissima cerchia di persone che circolano per Milano a bordo di Hummer e pick-up, motivo per il quale una simile scelta sarebbe poco etica. La realtà dei fatti è che il numero di persone che utilizzano l'auto a Milano per necessità personali o lavorative (e non per sfoggiare il loro SUV gigante) è in crescita, nonostante le restrizioni introdotte come l'Area B e l'Area C.

Questi cittadini conducono attività come il lavoro, il trasporto di merci e familiari verso diverse destinazioni, comprese scuole e ospedali, esercitando semplicemente il loro diritto alla mobilità. Le parole del consigliere si basano su un dato probabilmente distorto secondo cui la città sarebbe "invasa" da Pick up di grandi dimensioni e SUV imponenti, come, appunto, Hummer e simili. Il comune di Milano ha comunque intenzione di ridurre il traffico cittadino del 50% entro il 2030, ma attraverso l'incentivazione all'uso di mezzi pubblici e soluzioni alternative, non limitando qua e là specifiche categorie di automobili (in Cina se resti imbottigliato nel traffico puoi farti venire a prendere in moto).

Infatti, le critiche non sono mancate: l'opposizione ha risposto a tale proposta con ironia e argomentazioni variegate, come dimostra la replica di Marco Bestetti (Fdi): "Se seguiamo il ragionamento di Mazzei, allora per risolvere il problema delle rapine nei negozi dovremmo chiudere tutti i negozi. E potremmo applicare lo stesso principio a molte altre criticità. In realtà, la Commissione Mobilità del Comune ha confermato la grave carenza di risorse destinate dalla giunta per la manutenzione delle strade cittadine, che è la causa principale delle buche che si sono formate a Milano nelle ultime settimane. Questo porta a una spesa aggiuntiva per interventi straordinari di riparazione, i quali tuttavia offrono solo una soluzione temporanea".

