A Milano tornano multe e divieti: le novità su parcheggi, Area B e Area C

Milano torna a essere “blindata” dopo i difficili mesi di lotta al COVID-19 in questo 2021. Da oggi 9 giugno infatti terminano tutte le deroghe in merito alleAree a traffico limitato e ai parcheggi a pagamento.

Dallo scorso mese di febbraio il Comune di Milano aveva sospeso gli accessi all’Area B e all’Area C e fermato il pagamento dei parcheggi blu, aprendo a tutti gli stalli destinati solitamente ai soli cittadini residenti. Il tutto, ovviamente, per favorire l’utilizzo della vettura privata anziché i mezzi pubblici, così da scongiurare il più possibile assembramenti.

Già qualche settimana fa la centralissima Area C era stata riattivata con qualche limitazione, ora invece tornano gli orari classici, dalle 7:30 alle 19:30 con divieto di accesso per veicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 e benzina Euro 0 e 1. Attiva da oggi 9 giugno anche l’Area B, completamente spenta nei mesi scorsi. Sarà funzionante dalle 7:30 alle 19:30 dal lunedì al venerdì con divieto di accesso per auto diesel Euro 0, 1, 2 e 3 e benzina Euro 0 e 1.

Tornano infine a pagamento i parcheggi a striscia blu e riprendono i controlli del divieto di sosta in occasione della pulizia delle strade. I parcheggi riservati ai residenti con striscia gialla tornano inoltre a essere esclusivi e non aperti a tutti.