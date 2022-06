Milano dice stop ai motori diesel Euro 4 e 5: Euro 4 a gasolio fermi anche in Lombardia

A Milano si attende una nuova stretta sui motori più inquinanti. A partire dal primo ottobre 2022 i motori Euro 4 Diesel potrebbero salutare per sempre Area B e Area C, assieme ai motori Euro 5 Diesel ed Euro 2 Benzina.

È questa la nuova proposta dell'assessore regionale all'ambiente e clima Raffaele Cattaneo, che ha già inviato una nota alla Regione Lombardia per l'attuazione delle nuove norme. Che la vita degli Euro 4 ed Euro 5 Diesel fosse breve lo si sapeva da tempo, anzi, la scure si era fermata solo a causa delle difficoltà legate al COVID-19 e ai conseguenti lockdown. Un blocco in piena pandemia avrebbe potuto piegare ulteriormente una fascia di popolazione, motivo per cui il Comune di Milano e la Regione Lombardia hanno preferito aspettare.

Ora che siamo formalmente fuori dall'emergenza sanitaria, si torna a parlare di blocchi: "L'obiettivo di Regione Lombardia è di limitare le emissioni dei veicoli più inquinanti, senza impedire la mobilità e guardando alle esigenze di chi non riesce a cambiare l'auto. Incentiviamo e accompagniamo a una scelta consapevole nell'utilizzo della mobilità privata e riteniamo che sia meglio questa strada rispetto ai divieti e alle sanzioni" ha spiegato l'assessore Cattaneo.

Nella bozza si prevede che i veicoli Euro 4 Diesel vengano bloccati nel semestre invernale, dal primo ottobre al 31 marzo nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2, ovvero Milano e nei comuni con più di 30.000 abitanti. Chi ha già acquistato una nuova auto o lo farà prima del 1 ottobre 2022 ma non sa quando riuscirà a riceverla ci saranno delle deroghe temporanee, che comunque non andranno oltre il 31 marzo 2023. A Milano invece le cose saranno ancora più severe: l'Area C diventerà a pagamento anche per i veicoli Mild Hybrid e Full Hybrid a partire dal prossimo autunno, mentre già si pensa a un'Area B a pagamento in favore del carpooling.