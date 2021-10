A Milano ci si sposterà su taxi volanti per le Olimpiadi Invernali 2026

Milano si prepara a far volare cittadini e turisti a bordo di piccoli taxi volanti. Accadrà in occasione delle nuove Olimpiadi Invernali del 2026, per le quali la città ha intenzione di investire - fra le altre cose - su questo nuovo tipo di mobilità verticale.

Il Comune di Milano ha siglato per l'occasione un accordo con la SEA, la Società Esercizi Aeroportuali che si occupa della gestione dei due hub milanesi di Malpensa e Linate, e Skyports, società leader nel settore della progettazione e gestione di "vertiporti". Di fatto questi ultimi sono degli aeroporti verticali, che permettono a veicoli elettrici come gli eVtol di alzarsi in volo come dei minuscoli elicotteri.

Questi veicoli sono in grado di trasportare da 2 a 4 passeggeri, essendo dotati di batteria sarebbero poi a emissioni zero, un motivo in più per permettere spostamenti su Milano a impatto ambientale nullo. L'Amministratore delegato di SEA Armando Brunini ha dichiarato: "La collaborazione con Skyports accelererà la capacità di SEA di sviluppare un network di vertiporti a cominciare dalla 'grande Milano', sviluppando questa tipologia promettente e sostenibile di mobilità aerea nel rispetto delle linee guida definite dal Piano strategico nazionale di ENAC per la Mobilità aerea avanzata".

Con lo stesso entusiasmo ha commentato la notizia Duncan Walker, CEO e Fondatore di Skyports: "Milano è un punto fondamentale del business per il nord Italia che ne fa un mercato attrattivo per le applicazioni di mobilità aerea. La nostra previsione è di realizzare diversi vertiporti in Italia nei prossimi anni, in tempo per le Olimpiadi Invernali del 2026".

Milano si conferma dunque la città italiana che guarda con più attenzione alle nuove tecnologie applicate alla mobilità elettrica, cosa ne pensate di questa forma di spostamento sostenibile? Del resto già diverse grandi compagnie stanno investendo nel settore, Hyundai e Uber hanno già mostrato i loro taxi volanti, persino Fiat vuole costruire i suoi taxi volanti con Archer.