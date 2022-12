A Milano aumentano i biglietti dei mezzi pubblici: la conferma dal sindaco Sala

La notizia era già nell’aria da tempo e, come spiegato da Beppe Sala, abbraccerà anche altre città d’Europa. Nelle prossime settimane aumenterà il costo del biglietto singolo per viaggiare sui mezzi pubblici di Milano.

Il primo cittadino ha confermato che il biglietto passerà dagli attuali 2 Euro a 2,20 Euro, mentre evidentemente non sono previsti incrementi per gli abbonamenti da 3 giorni.

La data precisa in cui entrerà in vigore il nuovo listino non è stata comunicata, e lo stesso Sala ha affermato che “non si sa ancora se sarà dal primo gennaio o pochi giorni dopo. Diciamo che è solo una questione di tempi tecnici per poterlo fare. A questo punto, dovendo farlo, lo facciamo”.

Le prime avvisaglie di un aumento dei costi per i biglietti singoli per accedere ai mezzi a Milano erano emerse in estate, sulla scia del caro benzina che ha interessato anche gli automobilisti. Si tratta del secondo rincaro in tre anni: nel 2019 il ticket singolo era salito da 1,50 Euro a 2 Euro.

Come osservato da molti, però, a spingere su tale incremento è stata anche ATM (l’Azienda Trasporti Milano) che sta attraversando una difficile situazione economica a causa del calo dei passeggeri legati al lockdown per il Coronavirus.