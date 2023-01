A Milano scatta la 'zona 30': dal 1 Gennaio 2024 limite di 30 km/h in tutta la città

Ancora novità per gli abitanti di Milano. Quando sono passate poche ore dai rincari scattati sui mezzi ATM, il consiglio comunale del capoluogo lombardo ha approvato una proposta che prevede un limite di 30 chilometri orari in centro e periferia dal 1 Gennaio 2024.

La proposta approvata dal Consiglio Comunale è stata presentata dal consigliere della Lista Sala Marco Mazzei, ed invitava il primo cittadino a “proclamare Milano Città 30, istituendo un limite di velocità in ambito urbano a 30 chilometri orari a partire dal 1 Gennaio 2024” prevedendo - come fatto da Parigi e Bruxelles - che dopo quella data su alcune strade selezionate a grande scorrimento il limite possa essere esteso massimo a 50 chilometri orari.

Il consigliere Mazzei ha definito questo passaggio “fondamentale, storico, verso la realizzazione di una città completamente diversa”. Il limite di 30 chilometri orari infatti mira a proteggere innanzitutto la vita e la salute delle persone, dal momento che “un impatto a 50 km/h è quasi sempre mortale per chi lo subisce da pedone o da ciclista, mentre a 30 km/h no, ma migliora la qualità dell'aria e il benessere della città. Il limite di 30 km/h permette inoltre scelte molto più radicali sulla gestione dello spazio pubblico e sull'idea stessa di strada, visto che se tutti andiamo piano le strade e gli spazi potranno essere sempre più spesso condivisi in sicurezza”.

L’ordine del giorno approvato prevede anche il lancio di una campagna di comunicazione per mettere al corrente i cittadini di questa novità.